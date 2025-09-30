Tapunuzu kilitlediniz mi?

Kapınızı kilitlediniz; peki ya tapunuz açık kaldıysa? Tapu kilitleme sistemi, evinizin, iş yerinizin veya arsanızın tapu bilgileri üzerinde yetkisiz işlemler yapılmasını önleyen, vatandaşın kendi kontrolünde olan hayati bir güvenlik aracı. Özellikle vekaletle yapılan satışlarda ve dolandırıcılık vakalarında; önlem almış olmak sizi büyük mağduriyetlerden korur. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, ne yapılması gerektiğini adım adım şöyle anlatıyor:

Neden hemen kilitlemeliyim? • Yetkisiz satış ve devirleri önler. • Vekalet suistimallerine karşı koruma sağlar. • Tapu bilgilerinizin izinsiz paylaşılmasını engeller. • Herkesin kolayca yapabileceği, devlet destekli bir güvenlik önlemidir.

Tapu kilitleme — Adım Adım

1. E-Devlet’e giriş yapın. (T.C. kimlik bilgilerinizle veya mobil/elektronik imzanızla.)

2. Arama çubuğuna “web tapu” yazın ve ilgili hizmete tıklayın.

3. Web Tapu sayfasına giriş yaptıktan sonra, sol menüden “Beyan İşlemleri” bölümünü seçin.

4. Açılan ekranda “İşlem Yapılamaz” (Beyan Tesis Etme) seçeneğini bulun.

5. Tapularınız listelenecektir — kilitlemek istediğiniz mülkü seçin.