Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.041,52 %-0,06
        DOLAR 41,5856 %0,00
        EURO 48,9297 %0,29
        GRAM ALTIN 5.097,47 %-0,56
        FAİZ 39,71 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 61,89 %-1,39
        BITCOIN 113.567,00 %-0,66
        GBP/TRY 55,9544 %0,15
        EUR/USD 1,1758 %0,26
        BRENT 66,98 %-1,44
        ÇEYREK ALTIN 8.334,37 %-0,56
        Haberler Ekonomi Emlak Tapunuzu kilitlediniz mi? - Emlak Haberleri

        Tapunuzu kilitlediniz mi?

        Gayrimenkul uzmanları uyarıyor: Dolandırıcılık mağduru olmamak için tapunuzu kilitleyin. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 30.09.2025 - 11:57 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tapunuzu kilitlediniz mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kapınızı kilitlediniz; peki ya tapunuz açık kaldıysa? Tapu kilitleme sistemi, evinizin, iş yerinizin veya arsanızın tapu bilgileri üzerinde yetkisiz işlemler yapılmasını önleyen, vatandaşın kendi kontrolünde olan hayati bir güvenlik aracı. Özellikle vekaletle yapılan satışlarda ve dolandırıcılık vakalarında; önlem almış olmak sizi büyük mağduriyetlerden korur. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, ne yapılması gerektiğini adım adım şöyle anlatıyor:

        Neden hemen kilitlemeliyim? • Yetkisiz satış ve devirleri önler. • Vekalet suistimallerine karşı koruma sağlar. • Tapu bilgilerinizin izinsiz paylaşılmasını engeller. • Herkesin kolayca yapabileceği, devlet destekli bir güvenlik önlemidir.

        REKLAM

        Tapu kilitleme — Adım Adım

        1. E-Devlet’e giriş yapın. (T.C. kimlik bilgilerinizle veya mobil/elektronik imzanızla.)

        2. Arama çubuğuna “web tapu” yazın ve ilgili hizmete tıklayın.

        3. Web Tapu sayfasına giriş yaptıktan sonra, sol menüden “Beyan İşlemleri” bölümünü seçin.

        4. Açılan ekranda “İşlem Yapılamaz” (Beyan Tesis Etme) seçeneğini bulun.

        5. Tapularınız listelenecektir — kilitlemek istediğiniz mülkü seçin.

        6. Seçim sonrası “Beyan Tesis Et” butonuna tıklayın.

        7. Ekranda “Beyan tesis işlemi yapılmıştır” ibaresini gördüğünüzde işlem tamamdır.

        8. Onaylayın ve çıkın — artık o tapu için kimse işlem yapamaz.

        * Bu işlemi yaptıktan sonra sahte veya izinsiz bir işlem yapılamaz; böylece tapu sahibinin fiziksel olarak tapu müdürlüğüne gitmesine gerek kalmadan korunma sağlanır.

        Uyarılar ve Öneriler

        • Tapu kilidini kaldırma işlemi de yine sizin kontrolünüzdedir — kaldırmadan önce kimseyle paylaşmayın. • Vekalet verdiyseniz, vekaleti kısıtlamak veya iptal etmek için ayrıca hukuki adımlar atmayı düşünün. • Tapu ve kişisel bilgilerinizi e-devlet giriş bilgileriyle koruyun; şüpheli bir durum fark ettiğinizde hemen ilgili tapu müdürlüğü ve kolluk birimlerine başvurun.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo