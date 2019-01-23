Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar özellikle son dakikalarda rakip kale önünde birçok pozisyona giren Boluspor bu fırsatları gole çevirmeyi başaramadı.

Boluspor Kulübü, Galatasaray ile oynanan maçtaki performansıyla taraftarların tepkisini çeken 27 yaşındaki futbolcu İsmail Haktan Odabaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

İsmail Haktan bu sezon ligde 10 maça çıkarken gol ya da asist üretememişti.