Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tarhana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi | Son dakika haberleri

        Tarhana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

        Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali'nde pişirilen 30 bin 292 litre tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 00:50 Güncelleme: 21.07.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uşak Belediyesince Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı'nda düzenlenen festivalde, tarhana çorbası için hazırlanan dev kazan alana kuruldu.

        2

        Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 33 aşçının önderliğinde sabah saatlerinden itibaren tarhana çorbası yapımına başlandı.

        3

        VİNÇ YARDIMIYLA GETİRDİLER

        Hazırlık esnasında dev kazanın kapağı alana kurulan vinç yardımıyla açılıp, kapatıldı.

        Guinness Word Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ve beraberindekiler, yaklaşık 6 saatte pişirilen çorbada gerekli ölçümleri ve denetimleri yaptı.

        4

        Ardından alana kurulan sahnede sonucu açıklayan Gemici, rekorun sahibi olabilmek için Guinness Word Records'un uluslararası kurallarına uymanın şart olduğunu belirterek, bu kuralların neler olduğunu anlattı.

        5

        Rekorun 26 bin 658 litreyle Hollanda'da olduğunu aktaran Gemici, 30 bin 292 litreyle Uşak Belediyesinin rekorun yeni sahibi olduğunu belirtti.

        6

        "AMAÇ UŞAK'I TANITMAK"

        Gemici, rekor belgesini Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a takdim etti.

        7

        Yalım, tarhana çorbasının yapımında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Amacımız kesinlikle Uşak'ı tanıtmak. En büyük uhdem olan Uşak'ı tanıtmaya devam edeceğiz. İkinci amacımız ise Uşak'ın sembolü olan tarhanayı daha iyi tanıtmak. Artık dünya rekortmeni, dünyanın en büyük kazanında pişen tarhananın sahibiyiz. Bu kazanda 30 bin 292 litre tarhanayı oluşturan, 2 bin 200 litre tarhanayı veren Uşak'taki tarhana üreticilerinin hepsinin kesesine bereket. Hepsinden Allah razı olsun, hepsinin emeğine sağlık." dedi.

        8

        Konuşmaların ardından tarhana çorbası alandakilere dağıtıldı.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Otomobil ikiye bölündü!
        Otomobil ikiye bölündü!
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        Vücudunda gazlı bez unutuldu, hayatı karardı
        Vücudunda gazlı bez unutuldu, hayatı karardı
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor