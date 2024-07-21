Tarhana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Yalım, tarhana çorbasının yapımında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Amacımız kesinlikle Uşak'ı tanıtmak. En büyük uhdem olan Uşak'ı tanıtmaya devam edeceğiz. İkinci amacımız ise Uşak'ın sembolü olan tarhanayı daha iyi tanıtmak. Artık dünya rekortmeni, dünyanın en büyük kazanında pişen tarhananın sahibiyiz. Bu kazanda 30 bin 292 litre tarhanayı oluşturan, 2 bin 200 litre tarhanayı veren Uşak'taki tarhana üreticilerinin hepsinin kesesine bereket. Hepsinden Allah razı olsun, hepsinin emeğine sağlık." dedi.