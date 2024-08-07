Tariflerinizi bir üst seviyeye taşıyın: Dünya'nın en popüler sosları ev yapımı olarak sofranıza geliyor!

Avokadoyu hazırlayın: Avokadoları ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın ve içlerini bir kaşıkla bir kaseye alın. Bir çatal veya patates ezici ile avokadoları püre haline getirin, ama tamamen pürüzsüz olmasına gerek yok, biraz dokulu kalabilir.

Diğer malzemeleri ekleyin: Doğranmış soğan, domates, sarımsak, ve isteğe bağlı olarak doğranmış jalapeño ve kişnişi avokado püresine ekleyin.

Limon suyunu ekleyin: Limon veya lime suyunu ekleyin. Bu, guacamolenin taze kalmasına ve kararmasını önlemeye yardımcı olur.

Baharatlandırın: Karışıma tuz ve karabiber ekleyin. Tadına bakarak baharatları ayarlayın.

Karıştırın: Tüm malzemeleri iyice karıştırın, ardından servis yapın.