Ünlü tarihçi-yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Mısıroğlu için Büyük Çamlıca Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenazeye Türkiye Büyük Miller Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kadir Mısıroğlu’nun ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımın yoğun olduğu gözlenen cenazede adeta izdiham yaşandı. Cenazede alınan helalliğin ardından, cenaze namazı ikindi namazını müteakiben kılındı. Kılınan namazın ardından Mısıroğlu’nun Türk bayrağına ve Kâbe örtüsüne sarılı tabutu omuzlar üzerine alınarak taşındı. Cenaze defnedilmek üzere Üsküdar’daki Nasuhi Mehmet Efendi Camii’nin haziresine götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine başsağlığı mesajı ilettiğini belirten Bahadır, ”Birçok yerden geldi. Meclis Başkanı’ndan geldi. Milletvekillerinden geldi. Sağ olsunlar. Ustayı eskiden beri tanıyıp da vicdanı olan herkes gerekli mesajları yazdı.” diye konuştu.