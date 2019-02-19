Moda dünyasının efsanelerinden Karl Lagerfeld, hayata veda etti. Siyah gözlükleri, parmaksız deri eldivenleri, iddialı takıları ve bembeyaz at kuyruğu saçlarıyla modanın en önemli isimlerinden biri olan Karl Lagerfeld, yaratıcılığı ve enerjisiyle yüzyıllar boyunca hatırlanacak.

1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen, Lagerfeld, Chanel'in de artistik direktörüydü. Yani görkemli defileleriyle her sezon bir kez daha şaşırtmayı başaran ünlü Fransız modaevinin arkasındaki dev isim Karl Lagerfeld'den başkası değildi.

SOYADINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Karl Lagerfeld 1933'te varlıklı bir Alman iş adamı ile İsveç'li bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Lagerfelt olan soyadının sonundaki t harfini, marka olmaya daha uygun diye düşünerek d harfi ile değiştirerek Lagerfeld olarak değiştirdi.

Zengin bir aileden gelen Lagerfeld, Almanya'dan Paris'e okumaya gittiğinde sadece 14 yaşındaydı. Pierre Balmain'in tasarım asistanı olmadan önce çizim ve tarih okudu. Burada Pierre Balmain ve Jean Patou'nun haute couture koleksiyonları için asistan olarak çalıştı.

Ayrıca Paris'teki operalar için kostümler tasarladı. 1967'de Fendi'ye katıldı ve daha sonra da Chloe için tasarımlar yaptı. 1983 yılında Chanel ile çalışmaya başlayan Lagerfeld 1984 yılında kendi adını marka olarak lanse etti. Kilo vermek için yaptığı diyet sansasyon yarattı ve bununla ilgili The Karl Lagerfeld Diet isimli bir kitap çıkarttı.

2005 yılında kendi adını taşıyan markalar olan Lagerfeld Gallery ve Lagerfeld'i Tommy Hillfiger'a sattı fakat tasarımcı olarak katkısını devam ettirdi. 2011 yılında Gordon Parks Vakfı tarafından tasarım, fotoğraf ve sinema alanlarına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

HER KOLEKSİYONU SANAT ESERİ!

Lagerfeld, Chanel'i 80'lerin fenomenlerinden biri haline getirip yüzyılın en önemli markası yaptı. 1983'ten beri de ünlü modaevinin kreatif direktörlüğünü üstlendi.

Hayata veda etse de moda tarihinde yüzyıllar sonra da konuşulacak Lagerfeld’in hazırladığı koleksiyonlar bir kenarda dursun, yarattığı görsel şölen tadındaki defileler sanat eserinden farksız değil.

Karl Lagerfeld’in detaylar konusundaki takıntısı bilinen bir gerçek. Bir kıyafeti tasarlamak kadar sunmanın da önemli olduğunu bilen ünlü tasarımcı, Chanel kariyeri boyunca tasarladığı kıyafetlerin sergilenmesi için de ayrı bir mesai harcadı.

Podyumu bir tiyatro sahnesi gibi kullanan Lagerfeld, Chanel defilelerinde görselliğin etkisini bolca kullandı. Koleksiyonun temasına bağlı kalarak görkemli defileler hazırladı. Orman konseptiyle hazırlanan, samanların üstünde gerçekleşen ya da modellerin kumların üzerinde yürüdüğü defileler izleyenlere masalsı bir yolculuk yaşattı. Gelin o zaman tarihe iz bırakan Karl Lagerfeld defilelerinden birkaçına göz atalım...

+39 CHANEL 2019 İLKBAHAR/YAZ HAUTE COUTURE DEFİLESİ



Geçtiğimiz yıl tarihler 2 Ekim'i gösterdiğinde Paris'teki Grand Palais, Chanel'in 2018/19 İlkbahar-Yaz Ready to Wear defilesi için plaja çevrildi. Defile için alana kumlar getirildi. Masmavi bir gökyüzü ve yapay dalgalar ile sahile vuran deniz sayesinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar doğal bir ortam oluşturuldu. Yapay sahilde cankurtaran detayı bile düşünülmüştü. Modeller mevsime uygun olarak renkli kıyafetlerle sahilde çıplak ayaklarla yürüdü. Modellerin ayakkabıları ellerindeydi. Unutulmaz defile günlerce çok konuşuldu.

GERÇEK AĞAÇ KULLANDI AMA...

2018/19 Ready to Wear defilesinde ise ortam tamamen farklıydı. Çünkü Sonbahar-Kış koleksiyonu görücüye çıkmıştı. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan Lagerfeld, koleksiyonunda gerçek meşe ağaçlarını kullanarak orman teması seçti. Paris'teki Grand Palais Müzesi'ni ormana çeviren modaevi, birbirinden ünlü mankenlerini de podyum yerine kurumuş yapraklar üzerinde yürüttü. Söğütten yapılan 500 oturak ve çok sayıda ağacın bulunduğu gerçek orman süsü verilen dekor içerisinde ürünler tanıtıldı. Ancak defile için hazırlanan canlı ağaç dekoru tepkilere neden oldu.

LAGERFELD İLE UZAY ÇAĞI

Grand Palais'de her sezon farklı ve etkili bir atmosfer yaratan Lagerfeld, 2017/18 Sonbahar-Kış defilesinde modayı uzay çağına taşıdı. Teknolojiyle samimi ilişkisini yakından bildiğimiz moda dünyasının kralı, koleksiyonu için fütüristik bir paralel evren yarattı. Modayı ışık hızıyla uzay çağına taşıyan Lagerfeld, Chanel kadınını hayal ederken yalnızca fütüristik detaylardan yararlanmadı, geçmiş ve geleceği kusursuz bir harmoniyle birleştirdi.

"ŞELALELER DÜNYADAKİ EN SAĞLIKLI ŞEYDİR"

"Şelaleler dünyadaki en sağlıklı şeydir" diyen Lagerfeld, Grand Palais'de düzenlediği bir başka şovda yapay bir şelale yaptırdı. Şeffaf şapkalar, çizmeler, çantalar, hatta eldivenler… Modeller, şelalenin altından ıslanmadan yürüyebilsin diye her şey düşünülmüştü. Bu defile de diğerleri gibi koleksiyona uyum sağlıyordu.