Dünyaca ünlü Alman modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti.

KARL LAGERFELD KİMDİR?

Gerçek adı Karl Otto Lagerfeld. 20. yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri. Almanya’nın Hamburg şehrinde doğan Kral Karl olarak bilinen usta tasarımcı, Chanel'i 80’lerin fenomenlerinden biri haline getirip yüzyılın en önemli markası yaptı. Daha önce Balmain, Patou, Chloe ve Krizia gibi birçok markayla çalıştı. 20 yaşındayken Pierre Balmain’ın asistanı olarak kariyerine başlayan tasarımcı, ardından 5 yıl boyunca haute couture tasarımlara imza attığı Jean Patou’ya geçiş yaptı. 1963 yılında Tiziani, 1964’te Chloe, 1972’de Fendi’yle çalışan Lagerfeld, 1983’ten beride Chanel’in kreatif direktörlüğünü yapıyor. Chanel, Fendi, Karl Lagerfeld ve Karl olmak üzere 4 marka için tasarımyapan Lagerfeld’den modanın şövalyesi olarak bahsediliyor. Şimdiye kadar 210’un üzerinde defile; aslında onlara “defile” demek de haksızlık olur; görsel şölen gerçekleştiren tasarımcı, 6 CDFA ödülü sahibi.