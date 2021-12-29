Kadıköy'de ilginç manzara... Apartmanların arasında sıkıştı 0:00 / 0:00

İHA

Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen Acıbadem Su Terazisi, günümüzde hala tüm direnciyle varlığını sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre modern kent yaşamının parçası olan apartmanlar arasında kalan su terazisi, günümüzde işlev göstermese de anıt olarak bulunuyor.

Apartmanlar arasında tıpkı başka bir binaymış gibi kalan tarihi yapı, adeta tarihe ışık tutuyor.

Öte yandan su terazisinin önüne vatandaşın otomobilini park ettiği de görülüyor.

Eski adı Khalkedon (Körler Ülkesi) olan ve köklü tarihiyle İstanbul’un nadide adreslerinden olan Kadıköy’de, tarihi günümüze taşıyan eserlerden biri olma özelliği taşıyan Acıbadem Su Terazisi'nin Bizans döneminde yapıldığı, hatta Khalkedon Surları'ndan kalma bir parça olduğu düşünülüyor.

Yapının Bizanslılar tarafından su deposu, Osmanlılar tarafında ise su terazisi olarak kullanıldığı da iddia ediliyor.

Yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki Acıbadem Su Terazisi'nin, üstünde kemerli bir yapı içinde 10-12 metreküp hacminde su deposu olduğu görülüyor.

Yapı tarzı ve hidrolik fonksiyonu açısından İstanbul’daki diğer su terazilerinden daha farklı yapıda olma özelliği taşıyor.

Küfeki taş ve tuğla ile örülmüş yığma almaşık duvardan oluşan yapı, pencere ve sonradan açıldığı düşünülen kapıya da sahip.

RESTORE EDİLİP 2013 YILINDA AÇILDI

Acıbadem Su Terazisi, günümüzde de sağlamlığını koruyabilmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından restore edildi. Su terazisi, restorasyon çalışmalarının ardından 10 Aralık 2013’de açıldı.

Umut Güney, “Bence çok güzel, en azından nostalji. Yabancılar da gelip buradaki tabelayı okuyorlar. Bunların daha çok modernleşmesi lazım. Eskimemesi lazım. İki apartman arasında duruyor. Buradan geçenler bakıyor, turistler bakıyor. İlgi çekiyor” dedi.

Su terazisinin binalar arasında kalmasına tepki gösteren Savaş Aktay, “Her gelip geçtiğimde dikkatimi çekiyor. Bu binalar arasında yapıyı sıkıştırdıkları için her gelip geçtiğimde buna izin veren insanları kınıyorum” diye konuştu.

Necati Kertişçi ise, “İlginç bir görüntü. Eskiden beri vardı bu terazi. Ama sonradan bu yapılar yapıldı. Her gün geçtiğimiz için şaşırmıyoruz” dedi.