Tarihi caminin tuvalet kazısında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamYer: Antalya... Tarihi caminin tuvalet kazısında bulundu - Haberler
ABONE OL

Tarihi caminin avlusunda Roma dönemine ait mozaik bulundu

Antalya Kaleiçi'ndeki Osmanlı dönemine ait Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde, 2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, avluda tuvalet yeri için kazı yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik ortaya çıkarıldı. Çalışmalarda 2 sarnıç, 2 tandır ve 3 de mezar bulundu

Yer: Antalya... Tarihi caminin tuvalet kazısında bulundu - Haberler
Tarihi caminin tuvalet kazısında bulundu
0:00 / 0:00
DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi ve kentin en önemli simgelerinden olan Osmanlı eseri Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, son dönemlerde yapıldığı belirtilen avluda tuvalet yeri için kazı yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik ortaya çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre avluda 2 sarnıç, 2 tandır ve 3 mezar bulundu.

'İKİ SARNICI İŞLER VAZİYETTE TUTTUK'

Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin 1600'lü yılların başında inşa edildiğini belirten Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Evliya Çelebi'nin de Seyahatnamesi'nde geçtiğini ve gayet süslü, ziynetli bir cami olduğunu, avlusunun ise olmadığından bahsedildiğini söyledi.

Caminin bugüne kadar 6 kez onarımdan geçtiğini, 2018'de başlatılan en kapsamlı restorasyon sonrası kapatılan birçok özgün esere rastlandığını anlatan Coşar, "Avluda Roma dönemine ilişkin mozaikler çıktı. Avluda düzenleme yaptık, burada 1977'de yapılan devasa betonarme şadırvan vardı. Statik sorunları vardı ve onu kaldırdık. Onu kaldırınca altından sarnıç çıktı. Zaten daha önce de bir tane vardı. Bu iki sarnıcı işler vaziyette tuttuk ve avluyu bu şekilde düzenledik. Daha önceki yıllarda avluda cenaze namazı kılınamıyordu, yaptığımız düzenlemeden sonra istenildiğinde cenaze namazı da kılınabilecek" dedi.

TUVALET İÇİN KAZILMIŞTI

Restorasyon başladıktan sonra burada ciddi tuvalet ihtiyacı oluştuğunu, uygun alan belirlemek için kazı yapıldığını anlatan Hüseyin Coşar, "Kazı sonucunda bu alanda mozaikler çıkınca kazıyı devam ettirdik. Avlunun tamamını kazdık. Bu kısımda mozaikler çıkınca hemen projelendirdik ve Koruma Kurulu'ndan da geçti. Burayı korumaya aldık, şimdi konservasyonları yapılıyor. Cam panel şeklinde yukarıdan gezilip görülebilecek hale dönüştüreceğiz" diye konuştu.

ROMA DÖNEMİNE TARİHLENDİRİLİYOR

Mozaiklerin Roma dönemine tarihlendirildiğini kaydeden Coşar, "Tabi bu camiden daha önceki bir dönem ve camiyle ilgisi yok. Daha önce demek ki burada yapı varmış. Bu yapının elimizde kalan kalıntılarını da bu şekilde sergileyeceğiz, yaşatacağız. Mozaik süslemelerde dairesel, geometrik motifler var. Aynı alanda daha sonraki dönemde tandır gibi bir şey de yapılmış. Bir tanesini altında mozaik vardır diye kaldırdık ama çıkmadı. Mozaik çıkan alan normalde 80 metrekare civarı. Dış bordürleri üçgen, mozaiklerden kalan kısmı ise 10 metrekare civarında" dedi.

'MEZARILARIN HANGİ DÖNEME AİT OLDUĞUNU BİLEMİYORUZ'

Avluda biri kapının sağ, ikisi sol tarafında pencere altında üç de mezar bulunduğunu aktaran Hüseyin Coşar, "Hatta cesetler içinde duruyordu. İlginç bir şekilde buranın kıblesi normalden biraz sola kaymış ama cesetler tam kıbleye dönmüş vaziyette kazı sonucu ortaya çıktı. Kime ya da hangi döneme ait olduğunu bilemiyoruz. Mezar taşı da kaybolmuş. Zaten 70-80 yıl önceki fotoğraflar var ve o zaman da mezarlar gözükmüyor. Uzun süredir bu şekilde, avlu herkesin ayak bastığı bir yerdi. Koruma altına alınacak ve sade bir mezar yapılacak. Boş bir mezar taşı konulacak, sadece mezar olduğu belli olması için" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Omurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor
YAŞAMOmurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkat ...
Şans Topu sonuçları 19 Mayıs 2021! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM19 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 19 Mayıs 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM19 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 20 Mayıs 2021 Perşembe
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 19 Mayıs 2021 - Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye ne kadar
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 19 Mayıs!
19 Mayıs Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla
YAŞAM19 Mayıs Milli Piyango sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI 19 Mayıs 2021 - Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı 19 Mayıs 2021!
Yıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 tane! - Haberler
YAŞAMYıllardır oturduğu evin bahçesinden çıktı... Tam 101 ...
Çağlayan ve Kuzalan şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMGiresun'un saklı cennetleri!
Köy sakinlerinin 18 yıllık çabası... Bakın ne için! - Haberler
YAŞAMKöy sakinlerinin 18 yıllık çabası... Bakın ne için!