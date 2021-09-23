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Tarihi çarşının bahçesine konan leylek esnafın maskotu oldu

Tekirdağ'da tarihi bedesten çarşısının bahçesine konan leyleği esnaf besliyor...

Tarihi çarşının bahçesine konan leylek esnafın maskotu oldu
AA

İlkbaharda havaların ısınmasıyla Trakya'ya göç eden leylekler, soğukların başlamasıyla daha sıcak alanlara uçtu. Göç eden sürüden ayrıldığı tahmin edilen bir leylek, yaklaşık bir hafta önce Süleymanpaşa ilçesindeki tarihi bedesten çarşısı bahçesine kondu.

AA'nın haberine göre bölgeden ayrılmayan leylek adeta çarşı esnafının maskotu haline geldi. Aralarında para toplayan esnaf, aldıkları balık ve tavuk etiyle leyleği besliyor.

Tarihi çarşının bahçesinde leyleği gören bazı vatandaşlar da fotoğraf çekiliyor.

"YENİ MASKOTUMUZ"

Bedestende çay ocağı işleten Ahmet Didman, bahçedeki bütün sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını ve leyleğin de yeni misafirleri olduğunu söyleyerek, "Hafta sonu dükkanı temizlemeye geldiğimde leyleği gördüm. Bir şeyler alıp besledim onu, kaçmadı. Yaklaşık bir haftadır burada bütün bedesten esnafı bir şeyler alıp besliyor. Biz de balık alıp temizleyip veriyoruz. Bütün esnaf leyleğe sahip çıkıyor" dedi.

Bedestende çiçekçilik yapan Hamdiye Özçakır da çarşı esnafı olarak her zaman hayvanlara sahip çıktıklarını dile getirdi.

Besledikleri kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarına sürpriz bir konuğun daha eklendiğini belirten Özçakır, "İlk gördüğümüzde uçup gider diye bekledik ama kaç gün oldu hala burada. İnsanlardan da kaçmıyor, herkes ne alırsa hayvanı besliyor. Buranın eğlencesi oldu. Biz hep misafir etmek isteriz, bakalım ne kadar daha buralarda kalacak" diye konuştu.

Esnaf Yaşar Timurerk de çarşı esnafına alışan leyleğe, göç edeceği zamana kadar bakmayı sürdüreceklerini söyledi.

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