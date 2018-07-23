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Tarihi cezaevinin özellikle 2015 yılından itibaren giderek artan bir ziyaretçi sayısı olduğunu anlatan Tosun, "Tarihi cezaevi sadece Sinop'un değil Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan müzeleri arasında yer alıyor. Geçen yıl 200 bin kişinin ziyaret ettiği bir yer. Bu yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Sanıyorum yıl sonunda 200 bin rakamını aşmış olacağız." diye konuştu.