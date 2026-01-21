Habertürk
        Haberler Yaşam Tarihi Erzurum Kongre Binası, güçlendirme çalışmalarıyla geleceğe taşınacak

        Tarihi Erzurum Kongre Binası, güçlendirme çalışmalarıyla geleceğe taşınacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Erzurum Kongre Binasına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi

        Giriş: 21.01.2026 - 10:27 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:34
        Tarihi Erzurum Kongre Binası, geleceğe taşınacak
        Cumhuriyetimizin kuruluş sürecine tanıklık eden ve Millî Mücadele’nin simge mekanları arasında yer alan Erzurum Kongre Binası için yürütülen değerlendirme süreci, bilimsel ve teknik veriler ışığında sonuçlandırıldı.

        Erzurum Teknik Üniversitesi hazırlanan raporlar ile Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda; yapının mevcut mimari unsurlarının ayakta olduğu, yapısal sorunlarının ise güncel güçlendirme teknikleriyle giderilebileceği tespit edildi.

        Kurul değerlendirmesinde, uluslararası koruma ilkeleri, ICOMOS Tüzüğü ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, tescilli yapılarda esas olan yaklaşımın özgün yapının korunarak, yıkılmadan onarılması olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, yapıya yönelik rekonstrüksiyon önerisinin uygun olmadığına, güçlendirme esaslı restorasyon sürecinin yürütülmesine karar verildi.

        Alınan karar doğrultusunda, Erzurum Kongre Binasının mevcut durumuna ilişkin bilimsel analizlere dayalı olarak hazırlanacak güçlendirme önerilerini içeren restorasyon projesi ve teknik rapor kurula sunulacak, uygulama süreci bu projeler doğrultusunda yürütülecek.

        Restorasyon süreci tamamlanıncaya kadar, tescilli yapıda can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler ilgili idare tarafından alınacak ve yapı geçici olarak kullanıma kapalı tutulacak.

        Tarihi ve sembolik değeriyle Türk milletinin ortak hafızasında müstesna bir yere sahip olan Erzurum Kongre Binası, özgün mimari kimliği korunarak güçlendirme çalışmalarıyla gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecek.

        Ahmed Şara, Abdi ile görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, görüşmeye ilişkin bilgi verdi

