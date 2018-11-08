İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı. Yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olma özelliğini taşıyan kule, kaderine terk edilmesine rağmen asırlara meydan okuyarak ayakta kaldı. Kule, şimdilerde dış müdahaleler nedeniyle zarar görüyor.

Osmanlı padişahlarından Sultan I. Ahmet'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han'ın ortasında yükselen kule, hakkındaki çeşitli hazine iddialarının sebebiyle yıllardır definecilerin hedefi oldu.

Tarihi yapı bugünlerde ise ağır bir tahribat daha yaşıyor. Kulenin tepesinde ve çevresinde izinsiz kazılar define avı şüphesi taşıyor. Kulenin çevresini saran kaçak yapılardan birinde 'tadilat' adı altında yapılan çalışmalar önceki gün havadan görüntülenmişti.

ZABITA YIKIM BAŞLATIYOR

Drone ile kaydedilen görüntülerde, Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısını onaran kişiler kulenin asırlık duvarlarına büyük demirler monte ediyordu. Tarih talancıları, kendilerini görüntüleyen drone’a tüfekle ateş açmıştı. İstanbul’un göbeğinde güpegündüz yaşanan bu olayın ardından Fatih Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekipleri, Tarihi Sağır Han’ın çatısına yapılan kaçak barakayı yıkıyor.

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