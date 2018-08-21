Mustafa Uc'un haberine göre Elazığ merkez Altunkuşak köyünde 1800 metrekare alan üzerinde inşa edilen 706 yıllık konak, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi. Yaşatılması gerekli konaklar kapsamında Beyzade Konağı'nın restorasyonu için 60 bin lira ödenek ayrıldı.
"ÖNEMLİ BİR KAZANÇ OLACAK"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Görevlisi Ahmet Bulut "Osmanlı dönemi eseri olan tarihi konak restore edilerek ülkemiz turizmine kazanılması planlanmaktadır. Kemerleri, nişleri ve kullanım amaçları bakımından devrinin en güzel örneği olan konak, yapım ve restorasyonla önemli bir kazanç olacaktır" dedi.
SULTAN ABDULHAMİD'İN MEKTUBU KONAKTA
Tarihi yapısının yanı sıra manevi özellikleriyle de dikkat çeken tarihi konakta Bizans dönemine ait karyola, Sultan 2. Abdulhamid tarafından Nakşıbendi Tarikatı'nın önde gelen isimlerinden Beyzade Efendi'ye yazıldığı belirtilen teşekkür mektubu da muhafaza ediliyor.
"MÜZE OLARAK AÇMAK İSTİYORUZ"
Başvuruları üzerine projelendirme yapıldığını belirten Beyzade Efendi'nin dördüncü kuşak torunlarından Bülent Beyoğlu, "1312 yılında inşa edilen konağımız bugüne kadar ayakta kalmayı başardı. Biz dördüncü kuşak olarak bu konakta yaşamaktayız. Restorasyon çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlamasını bekliyoruz. Konağımızı turizme kazandırmak istiyoruz. Buraya turistler gelsinler, konağı gezsinler.Konağımız tarihe ışık tutacak" diye konuştu.
"SULTAN ABDULHAMİD KIYAFET DEĞİŞTİRİP HARPUT'A GELİRMİŞ"
Beyzade Efendi'nin yöredeki insanlara maddi ve manevi yönden büyük desteğinin olduğunu belirten Beyoğlu, "Beyzade Efendi aynı zamanda Sultan Abdulhamid'in en iyi dostlarındandır. Onunla arada bir görüşmüşlerdir. Sultan Abdulhamid kılık değiştirerek Harput'a gelip Beyzade Efendi ile söyleşi yapmışlar. O gün Sultan Abdulhamid'den Beyzade Efendi'ye gelen bir teşekkür belgesi var. Onunla da bellidir ki dostlukları ilelebet devam etmiştir" dedi.
Tarihi konağın uzun yıllara rağmen ayakta durmayı başardığını vurgulayan Beyoğlu, zaman içerisinde yıkılan bazı yerleri kendi imkanlarıyla onardıklarını belirtti. Restorasyon çalışmasıyla birlikte konağın yeniden canlanacağını aktaran Beyoğlu, "Konak özelliklerini kısmen koruyor. Eskiden ağaç ve toprak üstüne yapıldığı için damlar bakımsızlıktan yıkıldı. Günümüzde teras kısımlarının bir bölümünü beton yaptık. Ama çoğu kısım eski yapısını koruyor. Kemerler yapısını koruyor. Biz şunu bekliyoruz devlet büyüklerimizden; Beyzade Efendi Konağı'nın yeniden o eski ihtişamlı dönemine kavuşturup günümüze ışık tutmasını istiyoruz. Eğer buraya el atılmazsa yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Burayı biz halkımıza açmak istiyoruz. Turizme kazandırmak istiyoruz. Burayı gelsinler görsünler. Beyzade Efendi'nin kendine has cübbesi var. Özel eşyaları var. Müze olarak açmak istiyoruz" diye konuştu. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ