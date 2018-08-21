Mustafa Uc'un haberine göre Elazığ merkez Altunkuşak köyünde 1800 metrekare alan üzerinde inşa edilen 706 yıllık konak, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi. Yaşatılması gerekli konaklar kapsamında Beyzade Konağı'nın restorasyonu için 60 bin lira ödenek ayrıldı.



"ÖNEMLİ BİR KAZANÇ OLACAK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Görevlisi Ahmet Bulut "Osmanlı dönemi eseri olan tarihi konak restore edilerek ülkemiz turizmine kazanılması planlanmaktadır. Kemerleri, nişleri ve kullanım amaçları bakımından devrinin en güzel örneği olan konak, yapım ve restorasyonla önemli bir kazanç olacaktır" dedi.





SULTAN ABDULHAMİD'İN MEKTUBU KONAKTA



Tarihi yapısının yanı sıra manevi özellikleriyle de dikkat çeken tarihi konakta Bizans dönemine ait karyola, Sultan 2. Abdulhamid tarafından Nakşıbendi Tarikatı'nın önde gelen isimlerinden Beyzade Efendi'ye yazıldığı belirtilen teşekkür mektubu da muhafaza ediliyor.

Başvuruları üzerine projelendirme yapıldığını belirten Beyzade Efendi'nin dördüncü kuşak torunlarından Bülent Beyoğlu, "1312 yılında inşa edilen konağımız bugüne kadar ayakta kalmayı başardı. Biz dördüncü kuşak olarak bu konakta yaşamaktayız. Restorasyon çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlamasını bekliyoruz. Konağımızı turizme kazandırmak istiyoruz. Buraya turistler gelsinler, konağı gezsinler.Konağımız tarihe ışık tutacak" diye konuştu.

Beyzade Efendi'nin yöredeki insanlara maddi ve manevi yönden büyük desteğinin olduğunu belirten Beyoğlu, "Beyzade Efendi aynı zamanda Sultan Abdulhamid'in en iyi dostlarındandır. Onunla arada bir görüşmüşlerdir. Sultan Abdulhamid kılık değiştirerek Harput'a gelip Beyzade Efendi ile söyleşi yapmışlar. O gün Sultan Abdulhamid'den Beyzade Efendi'ye gelen bir teşekkür belgesi var. Onunla da bellidir ki dostlukları ilelebet devam etmiştir" dedi.