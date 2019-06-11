Ankara-Ulus’ta, trafiği yer altına alarak meydanın yayalaştırılmasını sağlamak üzere Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında projenin ihalesini ve yapımını, Ulaştırma Bakanlığı üstlenecek. Projenin finansmanını Çevre Bakanlığı karşılayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi de çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarını düzenleyecek.

TRAFİK TÜNELDEN AKACAK

Öngörülen projede; Atatürk Bulvarı, Çankırı Caddesi, Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’nde trafik yer altına alınacak. Ortak çalışma kapsamında Melike Hatun Camii’nin önünden Roma Hamamı’na kadar olan bölüm ile 1. Meclis’ten Hacı Bayram Camii’ne kadar olan bölümde trafik aşağıdaki tünel yollardan sağlanacak. Caddelerin yer altına alınması ile Atatürk heykelinin merkez olacağı meydan tamamen yayalaşacak.

SEÇİM SONRASI BELİRSİZLİĞİ

Atatürk heykelinin arkasında kalan bazı binaların da yıkılması ve bu binalardaki esnafın da dükkanları boşaltması kararlaştırıldı. Bazıları boşatıldı. Bazıları da boşaltmak üzere hazırlık yapıyor.

Proje kapsamında ilgili birimler ve görevlendirilen kişiler de sahada bazı çalışmalar yaptı. Ancak, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminin, AK Parti’den CHP’ye geçmesi ile projenin aksayabileceği yönünde mesajlar gelmeye başladı.

PROJE AKSIDA MI?

HABERTÜRK, Ankara’da projenin tarafı kamu yöneticileri ve dükkanlarını boşaltmak üzere hazırlık yapan esnafla görüştü. Devletin ilgili birimleri finansman sorununa işaret etti. Proje için öngörülen tutarın 550-600 milyon TL olduğuna dikkat çekti.

Esnaf da proje kapsamında yıkılacak binalardaki dükkanların boşaltılması için verilen süreye değinerek, “Bayram öncesi bu süre doldu. Bir belirsizlik var. Projenin askıya alındığı yönünde duyumlarımız bulunuyor. Projenin, finansman sorunları ve idari-bürokratik nedenlerle bir süre için askıya alındığı bilgisi bize geliyor” dedi.