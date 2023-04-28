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Kral Charles'ın taç giyme töreninde neler olacak?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıkan Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Associated Press haberinde, bu törende yaşanacakları ve törenin tarihini ele aldı...

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  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Kral Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in Eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'nin yeni hükümdarı oldu. Eylül ayında Kral ilan edilen Charles, tacını 6 Mayıs'ta tarihi bir taç giyme töreniyle takacak.

     

     
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Yüz yıllar boyunca İngiltere'de taç giyen kral ve kraliçelerin taç giyme törenlerinde çok az değişiklik oldu.

     

    Londra'daki Westminster Abbey'de 38 hükümdar taç giydi.
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Taç giyme zorunlu değil ancak dünyada başka hiçbir monarşide bu tarza sahip bir olay yok.

     

     
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Kraliyet tarihçisi Alice Hunt, "Kral Charles'ın taç giyme töreninde bunun nasıl bu ülkeye özgü ve benzersiz olduğunu yine göreceğiz" dedi.

     

    Başlangıçta, taç giyme töreni bir hükümdar için bir gereklilikti ama artık bir törensel olay.
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Hunt, "Bu ülkede taç giyme töreni bugüne kadar devam etti, bu tören bir şekilde hükümdarın toplum içinde gerçekten meşrulaştırılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Taç giyme töreni ciddi, dini bir olay ve pek çok sembolle dolu. Charles yasayı korumak için yemin edecek. Tarihi Taç Giyme Sandalyesinde oturacak bu Kral Edward'ın sandelyesi olarak da biliniyor. İçinde Kader Taşı da bulunuyor.
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Charles'a ayrıca oldukça süslü çeşitli eşyalar sunulacak, altın küreler, asalar, kılıçlar, yüzük gibi. 

     

     
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Kraliyet Mücevherleri çeşitli şekillerde hükümdarın gücünü, yetkisini ve Tanrı'nın gücünü temsil ediyor.
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Başpiskopos Kraliyet'in en önemli mücevheri olarak bilinen St Edward's Crown
    tacını Charles'a takdim edecek. Törende taç giyen sadece Charles olmayacak.  Kraliçe olan eşi Camilla için de daha mini bir tören yapılacak.  
  • Tarihi taç giyme töreninde neler olacak?

    Charles, Abbey'den İmparatorluk Devlet Tacını giyerek ayrılacak.

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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