557 yıllık tarihi ile dünyanın en eski alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan Kapalıçarşı’da 2000 m2 alana konumlanan Sandal Bedesteni; göz dolduran tarihi mimari yapısı içerisinde hediyelik eşya mağazalarından yeme içme mekanlarına tarihi yarımadanın yeni cazibe merkezi oluyor. Adını; bir yolu pamuk, bir yolu ipekten dokunan "Sandal" adı verilen kumaşların satıldığı yerden alan Sandal Bedesteni, Kapalıçarşı’nın ilk bedesteni olarak 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirildi.

20 kubbesiyle Türk mimarisinde bu tür yapıların en büyüğü olan Sandal Bedesteni, tarihi dokusuna uyumlu olarak özenle restore edilen kubbeli tavan ve kemerlerinin korunduğu yeni çehresiyle görkemli geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Kapalıçarşı’nın en mistik noktasında alışveriş yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için Sandal Bedesteni alışveriş rotasında sunduğu alternatif seçenekleriyle farklı bir deneyim vaddediyor.

İçerisinde; ipek halılar, tablolar, antikalar, mücevherler, lokumlar, kuruyemişler, çaylar, Türk kahveleri ve geleneksel Türk sanatından örnekler taşıyan hediyelik eşya seçeneklerini sunan dükkanları ile Sandal Bedesteni kültürümüzün yansıması ince işçiliğin ve zanaatin temsilcisi pek çok unsuru biraraya getiriyor.