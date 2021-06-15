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Tarihi ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa’da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan kritik öneme sahip Şuşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev karşıladı

ERDOĞAN ŞUŞA'DA! Son dakika: Düşman çatlatan ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa'da tarihi ziyaret!
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AA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle geldiği Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak eşlik ediyor.

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