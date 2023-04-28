Muğla'dan başlayıp Antalya'da bitiyor... 540 kilometre!

Likya Yolu'nu gezi kitabında gördüklerini ve bunun üzerine araştırma yaptıklarını anlatan Elizabeth, "Likya Yolu'nda olmaktan mutluyum. Biraz yoruldum çünkü bu yolda yürümenin zorluğu var. Türkiye'de böyle bir yer görebileceğimi hayal etmemiştim ve bu patikayı yürüdüğüm için mutluyum" dedi.