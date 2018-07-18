Tarık Akan’ın 1986’da evlendiği Yasemin Erkut’tan olan kızı Özlem Üregül, Canberk Akkaya ile evlendi. İki gün önce basından gizli olarak düzenlenen düğüne, aile yakınları ve çiftin yakın dostları katıldı. Özlem Üregül, annesi Yasemin Erkut’un İstinye’deki evinden davul zurna eşliğinde çıktı.

KIR DÜĞÜNÜ YAPTILAR

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, düğünde Tarık Akan’ın çocuklarının annesi Yasemin Erkut, hayat arkadaşı Acun Günay, büyük oğlu Barış Üregül, Özlem Üregül’ün ikizi Özgür Üregül ve dostları vardı. İstinye bölgesinde yapılan kır düğününe yaklaşık 300 kişi katıldı ve düğün dans gösterileri ile son buldu.

"KIZ KARDEŞİM ÇOK MUTLUYDU"

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül, kız kardeşinin düğünü hakkında “Mükemmel bir düğündü. Kardeşim çok mutluydu. Allah ömür boyu mutluluk versin” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özlem Üregül, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Canberk Akkaya’ya “evet” derken eşinin ayağına da bastı.

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