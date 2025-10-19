Habertürk
        Tarık Biberovic: Bu bize bir şamar oldu

        Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Tarık Biberovic, Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 19:54 Güncelleme: 19.10.2025 - 19:54
        "Bu bize bir şamar oldu"
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic'i 85-76 yenen Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Tarık Biberovic, derbi maçların çok özel olduğunu söyledi.

        Sarı-lacivertli basketbolcu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Biberovic, derbilerin önemine değinerek, "Bu tarz maçları herkes oynamak ister. Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Soyunma odasındaki atmosfer de çok güzel. Çok zor bir maçtı. Galatasaray, bu sezon güzel bir kadro kurdu. 90 sayı ortalaması ile oynuyorlar. Biz de onları bu ortalamanın altında tutmayı başardık. Bundan dolayı çok mutluyum. Adım adım ilerlememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Sakatlığının şu anda çok önemli olmadığını belirten Biberovic, "Sezona başladık artık. Bunlar geride kaldı. Önemli olan yolumuza bakmamız. Maalesef Avrupa Ligi'nde 3 yenilgi yaşadık. Bu bize bir şamar oldu. İdmanlarda artık daha hırslıyız. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçımızı kaybettik. Takımlar artık bize karşı daha hırslı oynayacak. Buna hazırlıklı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

