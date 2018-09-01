Tarık Emre 4 çocuğa can oldu

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'ya gelen Suna-Aydın Şükür çifti ile oğulları Tarık Emre, 22 Ağustos günü, Döşemealtı ilçesindeki mesireye piknik yapmak için gitti. Mesireden çıktıkları sırada, Şükür'ün ailesinin içinde olduğu otomobil, başka otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7'nci sınıf öğrencisi Tarık Emre Şükür'ün, götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçen çarşamba gecesi beyin ölümü gerçekleşti. Kazada yaralanan anne-baba, organ nakli merkez koordinatörleri ile görüştükten sonra oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

KARACİĞERİ VE BÖBREĞİ 3 YAŞINDAKİ ALİ'DE ARTIK

Tarık Emre'nin bağışlanan organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 saat süren operasyonla organ bekleyen hastalara nakledildi. Şükür'ün karaciğerinin yarısı ve bir böbreği, Eskişehir'den gelen Ali Yaralı'ya kombine nakille hayat oldu. Diğer böbreği ise Adana'dan gelen Rümeysa Sol (9) adlı hastaya nakledildi. Tarık Emre'nin karaciğerinin diğer yarısı, Kayseri'den gelen Şeyma Akkuş'a (11), kalbi ise üniversite öğrencisi Rukiye Şahin'e (21) can oldu. Tarık Emre Şükür'ün korneaları da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ışık bekleyen 2 hastaya nakledildi.

'ORGAN BULUNDU' HABERİ, SAAT 24.00'TE GELDİ

Kevser (23) ve Mustafa Yaralı (28) çifti, doğumundan 6 ay sonra hastalanması üzerine götürdükleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde minik oğulları Ali'ye karaciğer ve böbrek hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi.

Mustafa Yaralı, doktorların 'Ali'nin nakli için uygun hastane bulun' demeleri üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni tercih ettiklerini belirterek, "Ali'nin en kısa sürede nakil olması gerekiyordu. Yaklaşık 1 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Tetkikleri yapıldıktan sonra tedaviye geçilmesini ve hemen diyaliz alması gerektiğini söylediler. Organ beklemek ve diyaliz programını takip etmek üzere Eskişehir'e döndük. 29 Ağustos günü saat 24.00 sıralarında, telefonla organ çıktığını bildirdiler. O saatte yola çıkıp sabah saatlerinde Antalya'ya ulaştık. Gün içinde yapılan tetkikler ve eşleşmeler neticesinde karaciğer ve böbrek nakli yapmaya karar verdiler. Yaklaşık 12 saat süren operasyon sonunda nakil gerçekleşti. Acılarını bir kenara bırakarak organ bağışı yapıp hayat kurtaran aileye minnet borcumuz çok büyük. Başları sağ olsun. En kısa sürede ziyaret edip teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

"BAĞIŞ YAPAN AİLEYE VE DOKTORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Doğumundan 6 ay sonra hastalanması üzerine götürüldüğü hastanede çocuğunun karaciğer ve böbreğinin hastalıklı olduğunu öğrendiğinde yıkıldığını dile getiren Kevser Yaralı ise "Çocuğuma karaciğerin bir parçası ve böbrek nakli bir arada nakledilmiş. Bunu duyduğumuzda çok etkilendik. Bağış yapan aileye ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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