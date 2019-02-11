Hayvana yönelik şiddetin son adresi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi oldu. İlçeye bağlı Yalnızçam Köyü yakınlarında kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, tarım aracının sürücü kapısına iple bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi. Köpeğin can çekiştiği anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İPTEN KURTULMAK İSTEDİ AMA

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde hızla giden tarım aracına bağlı olan köpeğin, ipten kurtulmak için çabaladığı görüldü. Görüntüleri izleyen ev sahibi, köpeği yaklaşık 1 kilometre ileride çalıların arasında ölü buldu. İsmini açıklamayan kişi, köpeğin araca bağlanarak sürüklenerek ölümüne neden olunmasına tepki gösterdi.