Tarım Kredi KOOP market indirim kataloğu 31 Aralık 2025: Tarım Kredi KOOP aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Tarım Kredi KOOP market indirimleri 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kataloğunu duyurdu. 15-31 Aralık KOOP aktüel ürünler kataloğunda türk kahvesi, fındık yağı, reçel, peynir, çikolata, sirke indirimde olacak. Tarım Kredi markette bu hafta bebek bezleri, sıvı sabun ve diş fırçası gibi temizlik malzemeleri de satışta olacak. Peki Aralık ayı 2025 Tarım Kredi KOOP aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş: 21.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:20
