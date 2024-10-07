Tarım Kredi Kooperatif faizsiz satış kampanyası devam ediyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif çiftçiler yeni bir kampanya başlattı. '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' dahilinde gübre, tohum gibi ana malzemeler 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeler ile satılacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif faizsiz satış kampanya detayları, ödeme planı ve geçerlilik süresi...
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçileri desteklemek amacıyla üç ay boyunca faizsiz satış yapacak. 21 Eylül'de başlayan '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası'nda gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretim malzemeleri satışa çıktı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif kampanya tarihi, geçerli olduğu ürünler ve diğer detaylar...
TARIM KREDİ KOOPERATİF'TEN 3 AY FAİZSİZ SATIŞ
Tarım Kredi Kooperatif, kampanya süresince yapılacak kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sağlayacak. Aynı şekilde, karma hayvan yemi satışlarında da 3 ay faizsiz satış yapılacak.
TARIM KREDİ KOOPRATİF FAİZSİZ SATIŞ KAMPANYASI TARİHLERİ
Kampanya, 21 Eylül ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm şubelerde geçerli olacak.