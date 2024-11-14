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        Tarım Kredi Kooperatifi Market 13 Kasım 2024: Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünleri neler?

        Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 13 Eylül'de başlayan indirimler devam ediyor. Yeni aktülde; süpürge, bilgisayar, ısırtıcı gibi malzemeler yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:50
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        Tarım Kredi market indirimlerinde bu hafta pek çok ürün var. Öne çıkan indirimlerde elektrikli süpürge, laptop, baharatlık, dikey süpürge, vileda, tencere seti gibi birçok parça geliyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Market ürünleri

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        TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET 13 KASIM 2024

        Nautıca Ch200 Kablosuz Şarj Cihazı Navy-Beyaz 399 TL

        Sarex 5211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli 2.799 TL

        Hometech Alfa 620c Notebook Pc (128gb) 5.999 TL

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        Hometech Alfa 10bt Tablet 10.4" 1200x2000px Fhd Incell Ips Ekran 15.950 TL

        Blaupunkt S40 Robomaster Robot Süpürge Beyaz 9.250 TL

        Blaupunkt A25t Vacumaster Şarjlı Dikey Süpürge 395 TL

        Hometech Elektrikli Katlanabilir Cezve 1.499 TL

        Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı-2200 949 TL

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