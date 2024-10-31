Türkiye Tarım Kredi Kooperatif'in başlattığı '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' bugün sonlanıyor. Kampanyada gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretim malzemeleri faizsiz olarak satılıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif kampanya tarihi, geçerli olduğu ürünler ve diğer detaylar...