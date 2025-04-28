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        Tarım Kredi Kooperatif Market Kataloğu: 5 Mayıs'a kadar geçerli!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayına özel indirimli ürün listesini duyurdu. 5 Mayıs'a kadar geçerli olan kampanyada temel gıda, temizlik ürünleri ve birçok ihtiyaç malzemesi raflarda yerini aldı. "Tarım Kredi Market aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Market 5 Mayıs'a kadar geçerli indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 28.04.2025 - 21:11
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        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mayıs ayında tüketicilere özel yeni kataloğu duyurdu. 5 Mayıs'a kadar sürecek olan aktüel fırsatlarda, hem mutfak ihtiyaçları hem de temizlik ürünleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi Market yeni aya özel güncel indirimli ürünler listesi ve detaylı fiyat bilgileri...

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        TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU

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