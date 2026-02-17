Kampanya kapsamında hazırlanan Ramazan kolisi, bakliyattan çaya kadar birçok ürünü tek pakette sunuyor. Ayrıca kırmızı et ve tavuk çeşitleri, kahvaltılık ürünler, hurma, kahve ve atıştırmalık kategorisindeki kuru yemişler de satışta olacak. Ramazan sofralarını hazırlamak isteyenler için sunulan bu fırsatlar, 19 Şubat’a kadar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde geçerli olacak. İşte detaylar...