        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Marketlerde Ramazan kolisi fırsatları: 19 Şubat'a kadar geçerli! Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var? Tarım Kredi Market fiyat listesi açıklandı

        Tarım Kredi Marketlerde Ramazan fırsatları: 19 Şubat'a kadar geçerli!

        Ramazan ayına sayılı günler kala mutfak alışverişleri hız kazandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu döneme özel hazırladığı indirimli ürünler listesiyle dikkat çekiyor. 19 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında temel gıda ürünlerinden et ve tavuk çeşitlerine kadar birçok kalem uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı. Peki, Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var? İşte Tarım Kredi Market fiyat listesi...

        Giriş: 17.02.2026 - 19:56 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:56
        Kampanya kapsamında hazırlanan Ramazan kolisi, bakliyattan çaya kadar birçok ürünü tek pakette sunuyor. Ayrıca kırmızı et ve tavuk çeşitleri, kahvaltılık ürünler, hurma, kahve ve atıştırmalık kategorisindeki kuru yemişler de satışta olacak. Ramazan sofralarını hazırlamak isteyenler için sunulan bu fırsatlar, 19 Şubat’a kadar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde geçerli olacak. İşte detaylar...

