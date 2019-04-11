5510 sayılı kanunun 5. Maddesine eklenen madde kapsamında özellikle mevsimlik olarak çalışan işçilerin yanı sıra gündelik olarak çalışan kişileri kapsayan madde de primlerini ödeyen kişiler, emeklilik hakkını kazanmaktadırlar.
Tarım sigortalılığında daha az prim ödeyerek emekli olma imkanı sağlayan ve isteğe bağlı sigortalılık olan EK 5 tarım sigortası ile ilgili tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.
Ek 5 tarım sigortalısı olabilmek için tarım işlerinde süreksiz çalışıyor olmanız en önemli koşuldur. Ek 5 tarım sigortalısı olabilmek için diğer şartlar ise şunlardır;
- Çiftçilik kaydınızın olmaması,
- Aktif ticari vergi kaydınızın olmaması,
- Herhangi bir işte çalışmıyor olmanız gerekmektedir.
EK 5 TARIM SİGORTASI NASIL YAPILIR?
- Ek-5 Tarım sigorta formu doldurulur.
- Bağlı bulunan muhtarlığa onaylatılır.
- Bağlı bulunan il veya ilçe tarım müdürlüğüne gidilerek mevcut forum için onaylatılır.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ek-5 formu eklenir.
- SGK il ya da ilçe müdürlüğüne teslim edilir.
- Evrakların tesliminden bir ay sonra SGK’nın gönderdiği form ile Vakıfbank ya da Ziraat Bankasına primlerinizi ödeyebilirsiniz.
TARIM SİGORTASI EMEKLİLİK ŞARTLARI
Eğer ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihi arasında ise ek 5 tarım sigortasından emekli olabilmeniz için;
Erkekseniz 60 yaş 7000 günü, kadınsanız 58 yaş 7000 günü tamamlamanız gerekir.
Eğer ilk işe giriş tarihiniz 30.04.2008 tarihinden sonra ise ek 5 tarım sigortasından emekli olabilmeniz için;
Erkeklerin 60 yaş 7200 günü, kadınların 7200 gün 58 yaşı tamamlaması gerekir. 30.04.2008 tarihinden sonra işe girdiyseniz emeklilikte kademeli geçişe tabisiniz. Bu tarihten sonra işe giren kadınların 7200 gün ile 58 yaşında, erkeklerin de 7200 gün ile 60 yaşında emekli olabilmesi için 7200 günü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.
EK 5 TARIM SİGORTASINDA 3600 GÜN, 4500 GÜN VE 5400 GÜN İLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
Eğer ilk sigorta başlangıç tarihiniz 08.09.1999 tarihinden önce ise 3600 gün ile de emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.
Erkekseniz 3600 gün ve 60 yaşı tamamlamanız ve kadınsanız 3600 gün 58 yaşı tamamlamanız halinde Ek 5 tarım sigortasından emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.
İlk defa 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihi arasında sigorta girişi bulunan kadınlar 25 yıllık sigortalılık süresi, 4500 gün ve 58 yaşı, erkekler de 25 yıllık sigortalılık süresi 4500 gün ve 60 yaşı tamamlamaları halinde Ek 5 tarım sigortası kapsamında yaştan emeklilik hakkını elde edebilecektir.
İlk giriş tarihi 01.05.2008 olan kadınlar 5400 gün 61 yaşı, erkekler de 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması halinde ek 5 tarım sigortası kapsamında yaştan emeklilik hakkı elde edebileceklerdir.
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