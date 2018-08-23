Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışan gündelik işçiler, mevsimlik işçilerin isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri amacıyla 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'na 2011 yılında eklenen EK 5 tarım sigortası ne kadar? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...

EK5 TARIM SİGORTASI NEDİR?

5510 Sayılı SGK Kanunu’nun Ek 5'inci maddesine eklenen tarım sigortası tarım ve ya orman işlerinde süreksiz olarak çalışanların SSK ek 5 kapsamında isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Tarım sigortası ödeyebilmek için tarım ve ya orman işlerinde mevsimlik işçi, gündelikçi v.s. gibi çalışıyor olmanız gerekmektedir. Tarım işçisi sigortası isteğe bağlı olarak SSK ödenebilen tek sigorta koludur. Ancak şu an ek 5 tarım sigortası primi ödeyenlerin neredeyse %50’si SSK’dan emekli olmak isteyen, tarımla yakından uzaktan alakası olmayan kişilerdir. İsteğe bağlı SSK ödemek istiyorsanız ek beş sigorta kapsamında ödeme yapabilirsiniz. Ancak SGK tarafından denetime tabi tutulabileceğinizi de aklınızdan çıkarmamanızda fayda var.

TARIM SİGORTASI NE KADAR?

2017 yılında Ek5 sigorta primi ödeyenler, 24 günlük brüt asgari ücret üzerinden prim ödemekte iken 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 25 günlük kazanç üzerinden tarım sigortası ödemesi yapacaklar. Tarım sigorta primi brüt asgari ücret üzerinden yapılıyor. 2018 yılında brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte; 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası ödenecek en düşük ek beş tarım sigortası primi 583,48 TL, en yüksek ise 4376,10 TL'dir.

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