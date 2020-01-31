Tarım ve Orman Bakanlığı atama yapacak mı? Sorusu atama bekleyenler tarafından merak konusu olmaya devam ederken diğer yandan 2020 personel alımı ile ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bakan Bekir Pakdemirli konuyla ilgili açıklama yaptı.

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Bekir Pakdemirli TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde atamalarla ilgili olarak, "Bütçemizin yüzde 55’ini de tarımsal desteklere ayırdık. Son on sekiz ayda da 1.303 teknik personel alımı yaptık, 5 bin personel alım sürecimiz de devam ediyor. Norm kadrolarımız müsaade ettikçe de personel alımlarına devam edeceğiz ancak bugün için ben bu atama bekleyen arkadaşlarıma “Şu kadar kişiyi alacağız.” gibi bir haberim yok, bunu da açık açık söyleyelim. Hayırlı, verimli ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.