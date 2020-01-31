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Tarım ve Orman Bakanlığı atama yapacak mı? Personel alımları ne zaman? 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 personel alımları merakla bekleniyor. Diğer yandan Ziraat, Su Ürünleri, Gıda, Orman Mühendisleri Veteriner Hekimler ve teknikerler atama bekliyorlar. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen son açıklamalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı atama

Tarım ve Orman Bakanlığı atama yapacak mı? Sorusu atama bekleyenler tarafından merak konusu olmaya devam ederken diğer yandan 2020 personel alımı ile ilgili açıklama geldi.  Tarım ve Orman Bakanı Bakan Bekir Pakdemirli konuyla ilgili açıklama yaptı.

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Bekir Pakdemirli TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde atamalarla ilgili olarak, "Bütçemizin yüzde 55’ini de tarımsal desteklere ayırdık. Son on sekiz ayda da 1.303 teknik personel alımı yaptık, 5 bin personel alım sürecimiz de devam ediyor. Norm kadrolarımız müsaade ettikçe de personel alımlarına devam edeceğiz ancak bugün için ben bu atama bekleyen arkadaşlarıma “Şu kadar kişiyi alacağız.” gibi bir haberim yok, bunu da açık açık söyleyelim. Hayırlı, verimli ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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