TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 92 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla toplam 92 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda istihdam sağlayacak. Peki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 92 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026 detayları.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla 92 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kurum, merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolarda personel istihdam edecek. Peki, DKMP 92 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm ayrıntılar…
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da doğrudan Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini 25 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında tamamlayabilecek.
Yerleştirme sonuçlarının ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edileceği bildirildi.