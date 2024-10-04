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        Haberler Bilgi Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı sahte gıda listesini açıkladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri 2024?

        Tarım ve Orman Bakanlığı sahte gıda listesini açıkladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

        Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncel olarak duyuruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde pek çok marka yer alıyor. İlden ile değişiklik gösteren Taklit ve tağşiş yapan ürünler "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan sahte gıda listesinde hangi ürünler var? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? İşte tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 09:17 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:18
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        İnsan sağlığını tehdit eden sahte ürünler listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Taklit ve tağşiş yapan firmalar bu noktada merak konusu oldu. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Peki Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

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        TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR HANGİLERİ?

        TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILAN 498 ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

        Söz konusu liste "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 498 farklı ürün yayımlandı.

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        Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

        Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.

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