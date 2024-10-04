İnsan sağlığını tehdit eden sahte ürünler listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Taklit ve tağşiş yapan firmalar bu noktada merak konusu oldu. Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı. Peki Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?