Tarkan'a ünlü akını

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul'daki konser maratonunu sürdüren Tarkan, Volkswagen Arena'da 7'nci konserini verdi.

Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu, Didem Balçın, Mert Fırat - İdil Fırat çifti, Vuslat Doğan Sabancı, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Furkan Andıç, Ömür Gedik, Afra Saraçoğlu, Ali Sunal - Nazlı Sunal çifti ile Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü gibi isimler de konsere gelenler arasındaydı.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, konser öncesi soruları yanıtladı. Çift; "Çok heyecanlıyız. Kenan'ın çekimlerine iki haftadır denk getirmeye çalışıyoruz. Her konseri muhteşem geçen çok özel bir sanatçı. Kendisini çok seviyoruz. Onu dinlemek hepimize iyi geliyor" dedi.

Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile konsere gelen Zeynep Bastık ise "Heyecandan öleceğim. Haftalardır bugünü bekliyorum. İlk Tarkan konserim. Kemerime bakar mısınız, kendim yaptığım bir kemer. İstediğimiz gibi oldu" ifadesini kullandı.

Afra Saraçoğlu da konserdeydi. "İlk defa Tarkan konserine geldim" diyen oyuncu; "Çok heyecanlıyım. Bütün enerjimi atmaya geldim. Benim çocukluğumun aşkı" açıklamasını yaptı.