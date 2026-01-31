Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Tarkan'a ünlü akını - Magazin haberleri

        Tarkan'a ünlü akını

        Tarkan konser maratonunun 7'nci gününde yine hayranlarını coşturdu. Tarkan'ı dinlemeye gelenler arasında iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 10:34 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:34
        "Onu dinlemek hepimize iyi geliyor"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul'daki konser maratonunu sürdüren Tarkan, Volkswagen Arena'da 7'nci konserini verdi.

        Mert Fırat - İdil Fırat
        Mert Fırat - İdil Fırat

        Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu, Didem Balçın, Mert Fırat - İdil Fırat çifti, Vuslat Doğan Sabancı, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Furkan Andıç, Ömür Gedik, Afra Saraçoğlu, Ali Sunal - Nazlı Sunal çifti ile Zeynep Bastık ve sevgilisi Serkay Tütüncü gibi isimler de konsere gelenler arasındaydı.

        Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu
        Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu

        Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, konser öncesi soruları yanıtladı. Çift; "Çok heyecanlıyız. Kenan'ın çekimlerine iki haftadır denk getirmeye çalışıyoruz. Her konseri muhteşem geçen çok özel bir sanatçı. Kendisini çok seviyoruz. Onu dinlemek hepimize iyi geliyor" dedi.

        Serkay Tütüncü
        Serkay Tütüncü
        Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile konsere gelen Zeynep Bastık ise "Heyecandan öleceğim. Haftalardır bugünü bekliyorum. İlk Tarkan konserim. Kemerime bakar mısınız, kendim yaptığım bir kemer. İstediğimiz gibi oldu" ifadesini kullandı.

        Zeynep Bastık
        Zeynep Bastık

        Afra Saraçoğlu da konserdeydi. "İlk defa Tarkan konserine geldim" diyen oyuncu; "Çok heyecanlıyım. Bütün enerjimi atmaya geldim. Benim çocukluğumun aşkı" açıklamasını yaptı.

        Afra Saraçoğlu
        Afra Saraçoğlu

        Ali Sunal ve Nazlı Sunal çifti de Tarkan'ı izlemeye geldi. İkili; "Çok heyecanlıyız. Çok hayranıyız. Tarkan'ın yaptığı her şeyi çok beğeniyoruz. Tarkan'ın her konserinde olmaya çalışıyoruz" dedi.

        Ali Sunal - Nazlı Sunal
        Ali Sunal - Nazlı Sunal
        Pervin Ersoy - Bilge Kuru
        Pervin Ersoy - Bilge Kuru
        Didem Balçın
        Didem Balçın
        Ömür Gedik
        Ömür Gedik
        Furkan Andıç
        Furkan Andıç
        #tarkan
