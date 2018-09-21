Tarkan, şehrin stresinden uzaklaşmak için 2004’te aldığı Öğümce Köyü’ndeki çiftliğini, bölgeye yapılan yatırımlardan sonra, satmaktan vazgeçti. Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, çiftliğin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolunda olması ve ardından Riva Kanal Projesi’nin yanında kalması Megastar’ı çiftliğini elinden çıkarma fikrinden vazgeçirdi.

Ayrıca Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan ve kayıt altında olmayan yapıları, imar affından yararlandıran yapı kayıt düzenlemesinden de faydalanan Tarkan’ın 30 bin TL ödediği öğrenildi. Uzun süredir çiftliğine gitmeyen sanatçının, iki aylık kızı Liya ve eşi Pınar’la, Türkiye’ye döndükten sonra bir süre orada yaşayacağı konuşuluyor.

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