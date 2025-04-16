Tarkan'ın acı günü
Şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, hayatını kaybetti. Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz Türkiye'ye geldi
Tarkan, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının, Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, bir süre önce bacağındaki rahatsızlığın tedavisi için geldiği İstanbul'da kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi, yarın (17 Nisan) Maltepe Cumhuriyet Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Maltepe Mezarlığı'na defnedilecek.
Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.