Tarkan 4 konser daha vereceğini duyurdu! Tarkan konserleri ne zaman, biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, ne kadar?
Megastar Tarkan'ın İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri dakikalar içinde tükendi. Bilet alamayan hayranlarına ise müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 konser daha vereceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Tarkan konserleri ne zaman, biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, ne kadar? İşte detaylar...
Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alacak. Ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Tarkan İstanbul konserlerinin biletleri, satışa çıktıktan sonra kısa sürede tükendi ve binlerce kişi bilet alamadı. Yoğun ilginin ardından Megastar, hayranlarına müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, 4 konser daha vereceğini duyurdu. Peki, Tarkan konserleri ne zaman? Volkswagen Arena Tarkan konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, ne kadar? İşte 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları…
TARKAN KONSER BİLETLERİ DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
Şarkıları ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
16-17-20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena'da sahne alacak ünlü ismin konser biletleri, satışa çıktıktan sonra 45 dakikada tükendi.
Biletlerin satıldığı internet sitesinde, yığılma olmaması için sıra numarası verildi. Ancak yoğunluk sebebiyle site çöktü. Binlerce kişi bilet alamadı.
4 KONSER DAHA VERECEĞİNİ DUYURDU
Yoğun ilginin ardından Tarkan, bilet alamayan hayranlarına müjdeli haber verdi.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 konser daha vereceğini duyurdu.
TARKAN KONSERLERİ NE ZAMAN?
Megastar, 24-27-30 ve 31 Ocak 2026 tarihlerinde de Volkswagen Arena'da sahne alacak.
Böylece ünlü şarkıcı, 16, 17, 20, 23 Ocak 2026 tarihleri dahil olmak üzere tam 8 gece konser vermiş olacak.
TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan 53 yaşındaki Tarkan'ın açıkladığı dört konserin biletleri, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü satışa çıkacak.
Biletler Biletix üzerinden satın alınabilecek.
TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları şu şekilde;
Tribün 1. Kategori: 9.975 TL
Tribün 2. Kategori: 7.875 TL
Tribün 3. Kategori: 5.775 TL
Tribün 4. Kategori: 4.725 TL
Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş: 1.522,50 TL
VIP: 12.600 TL