        Tarkan İstanbul konser tarihleri 2026: Tarkan konserleri ne zaman, biletler ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

        Avrupa turnesini tamamlayan Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi verdi. Megastar, yeni yılın ilk ayında İstanbul'da Volkswagen Arena'da peş peşe dört konser vereceğini duyurdu. Tarkan İstanbul konserleri için geri sayım başlarken gözler biletlerin satışa çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, Tarkan İstanbul konseri ne zaman, biletler ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar? İşte, 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları hakkında detaylar...

        Giriş: 18.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:24
        Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, megakentin Sarıyer ilçesinde yer alan konser ve etkinlik mekanı Volkswagen Arena’da sahne alacak. Megastar, dört ayrı gecede unutulmaz şarkıları ve sahne şovlarıyla sevenlerine müzik ve eğlence dolu anlar yaşatacak. Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrası Tarkan İstanbul konseri tarihleri ve bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Tarkan Volkswagen Arena konseri ne zaman? Tarkan konser biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? İşte, 2026 Tarkan İstanbul konserleri takvimi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...

        TARKAN KONSER TAKVİMİ 2026: TARKAN İSTANBUL KONSERLERİ NE ZAMAN?

        Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

        Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile konser tarihlerini duyurdu.

        Buna göre Tarkan, 16-17-20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde sahne alacak. Megastar, bu dört gecede hem klasikleşmiş şarkılarını hem de Kuantum 51 albümünden parçaları sahnede seslendirecek.

        VOLKSWAGEN ARENA TARKAN KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Tarkan’ın İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri henüz satışa çıkmadı.

        Tarkan 2026 Volkswagen Arena konserleri için biletler, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11:00’de satışa çıkacak. Biletler Biletix üzerinden satın alınabilecek.

        TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Tarkan İstanbul konserlerinin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatlar 19 Kasım 2025 Çarşamba günü belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
