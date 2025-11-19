Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, 2026 Ocak ayında megakentin Sarıyer ilçesinde yer alan konser ve etkinlik mekanı Volkswagen Arena’da sahne alacak. Megastar, dört ayrı gecede unutulmaz şarkıları ve sahne şovlarıyla sevenlerine müzik ve eğlence dolu anlar yaşatacak. Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrası Tarkan İstanbul konseri tarihleri ve bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Tarkan Volkswagen Arena konseri ne zaman? Tarkan konser biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? İşte, 2026 Tarkan İstanbul konserleri takvimi ve bilet fiyatları hakkında detaylar...