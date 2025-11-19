Tarkan İstanbul konser tarihleri 2026: Tarkan konserleri ne zaman, biletler ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?
Avrupa turnesini tamamlayan Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine güzel haberi verdi. Megastar, yeni yılın ilk ayında İstanbul'da Volkswagen Arena'da peş peşe dört konser vereceğini duyurdu. Tarkan İstanbul konserleri için geri sayım başlarken gözler biletlerin satışa çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, Tarkan İstanbul konseri ne zaman, biletler ne zaman satışa çıkacak, fiyatları ne kadar? İşte, 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları hakkında detaylar...
TARKAN KONSER TAKVİMİ 2026: TARKAN İSTANBUL KONSERLERİ NE ZAMAN?
VOLKSWAGEN ARENA TARKAN KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Tarkan’ın İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri henüz satışa çıkmadı.
Tarkan 2026 Volkswagen Arena konserleri için biletler, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11:00’de satışa çıkacak. Biletler Biletix üzerinden satın alınabilecek.