        Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Tarkan İstanbul konseri ne zaman, nerede sahne alacak?

        Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar? 2025 Tarkan İstanbul konseri ne zaman?

        Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı, yeni yılın ilk ayında Volkswagen Arena'da peş peşe dört konser verecek. Merakla beklenen 2026 Tarkan konseri biletleri 19 Kasım tarihi itibarıyla satışa sunuldu. Böylece ''Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?'' sorusu yanıt buldu. Tarkan konseri 2026 bilet fiyatları, 1.522 TL'den başlıyor. Peki, Tarkan İstanbul konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? İşte, 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 13:19 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:19
        Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da konser vermeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, Ocak ayında Volkswagen Arena’da sahne alacak. Megastar, dört ayrı gecede unutulmaz şarkıları ve sahne şovlarıyla sevenlerine müzik ve eğlence dolu anlar yaşatacak. Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları hayranları tarafından merak konusuydu. Tarkan konseri biletleri bugün satışa çıktı. İşte, 2026 Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları ve tarihleri...

        TARKAN KONSER TAKVİMİ 2026: TARKAN İSTANBUL KONSERLERİ NE ZAMAN?

        Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

        Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile konser tarihlerini duyurdu.

        Tarkan, 16-17-20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena'da sahne alacak.

        Megastar, bu dört gecede hem klasikleşmiş şarkılarını hem de Kuantum 51 albümünden parçaları sahnede seslendirecek.

        TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

        Tarkan İstanbul konseri için biletler, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11:00 itibarıyla satışa çıktı.

        Biletler Biletix üzerinden satın alınabilecek.

        TARKAN İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Tarkan İstanbul konseri bilet fiyatları belli oldu.

        Tribün 1. Kategori: 9.975 TL

        Tribün 2. Kategori: 7.875 TL

        Tribün 3. Kategori: 5.775 TL

        Tribün 4. Kategori: 4.725 TL

        Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş: 1.522,50 TL

        VIP: 12.600 TL

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
