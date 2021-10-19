Tarkan'ın yeni projesi belli oldu 0:00 / 0:00

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki yıldır sahnelere ara veren Tarkan, Trendyol ile uzun soluklu bir iş birlikteliğine imza attı.

İlk adımı reklam filmiyle atılacak olan çalışmanın devamında toplumsal fayda odaklı projeler de planlananlar arasında. Megastar, Trendyol iş birliği kapsamındaki çekimler için önceki gün Türkiye'ye geldi. Ünlü şarkıcıyı iki yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturacak olan reklam filminin önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanıyor.

Tarkan, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

Trendyol yakından takip ettiğim ve sevdiğim bir marka. Aynı zamanda Türkiye'nin en sevilen ve kendi sektörünün en başarılı markası. Bu topraklardan doğan ve kısa sürede yurt dışına uzanan heyecan verici bir başarı öyküsü var. Büyürken ülkesine de faydalı olmaya çalışan, sosyal duyarlılıkları yüksek bir marka olmasını da ayrıca önemsiyor ve takdir ediyorum. Kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinden sanata, ülkemizde her alanda pozitif bir etki yaratıyor. Yolumuz bu noktalarda birbiriyle kesiştiği için heyecanlıyım çünkü biliyorum bu iş birliğiyle tüm Türkiye'nin kalbine dokunacağız.