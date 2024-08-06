Tarla yolunda kahreden kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
Hatay'da bir minibüs, traktöre çarptı. Feci kazada traktördeki Havva Nazifşan hayatını kaybederken sürücü olan eşi Sıtkı Nazifşan ağır yaralandı. Çiftin tarlalarına giderken kazanın yaşandığı öğrenildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada Havva Nazifşan (53) hayatını kaybetti, sürücü eşi Sıtkı Nazifşan (53) ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah erken saatlerde Ardıçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Tarlaya giden Sıtkı Nazifşan yönetimindeki traktöre, arkasından gelen Tahsin M'nin (58) kullandığı minibüs çarptı.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Traktörün sürücüsü Sıtkı Nazifşan ile yanındaki eşi Havva Nazifşan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Havva Nazifşan hayatını kaybetti, eşi Sıtkı Nazifşan ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.