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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker: Sektöre yön verecek politika ve stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker: Sektöre yön verecek politika ve stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz

        Tarım Eski Bakanı Veteriner Hekim, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, kurdukları strateji ve politika geliştirme merkezinin hazırladığı Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu'nu kamuoyuna açıkladı

        Giriş: 23.12.2024 - 16:25 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:25
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        "Sektöre yön verecek politika ve stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz"
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        Tarım ve gıda sektörünün, veri odaklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulan TARPOL’un geliştirdiği strateji ve politikaları kamuoyuna düzenli bir şekilde açıklanacak.

        Bakanlıkların, kamu kurumlarının, üniversitelerin, üreticilerin, çiftçilerin veya yatırımcıların bu anlamda önemli ihtiyaçları bu merkezin ürettiği veri ve analizlerle karşılanacak.

        TARPOL, gönüllü, kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu olarak bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyor. Merkez’de, web tabanlı portal aracılığıyla sektörel verilere ve analizlere kolayca erişim imkânı sağlanacak.

        Küresel ve ulusal düzeyde 75 milyondan fazla veriden yararlanılarak hazırlanan, “TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu” bu lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

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        TARPOL’un hazırladığı ve hazırlayacağı raporlarda; tarım sektörü makro verileri, bitkisel üretim sektör verileri, hayvancılık sektör verileri, Türkiye tarım havzaları ve il bazlı sektörel veriler yer alacağı gibi talep edilmesi durumunda üretim planlaması, yatırım, ticaret, pazar oluşturma yöntemlerine ilişkin de analizler ve öneriler yer alacak.

        TARPOL’un ürettiği verilerden, ürün ve havza bazında sektörel kümelenmeyi takip etme, hammadde temini ve pazarlama açısından doğru kararlar alma, lojistik optimizasyonu sağlama, coğrafi işaretli ürünlerle markalaşma ve ticari fırsatları tespit ve değerlendirme yapılabilecek.

        BİYOLOJİ-EKONOMİ VE EKOLOJİ

        TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehdi Eker, sürdürülebilir bir tarım için biyoloji-ekonomi-ekoloji üçlemesinin önemine işaret ederken, “Bu üçünden hangisi olmazsa tarım sürdürülebilir olmaktan çıkar. Tarımsal üretimin esası budur. Burada bilgi ve hikmet var. Biz bu merkezle sürdürülebilir gıda ve arz güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

        YAPAY ZEKÂ KULLANIMI

        Bilgi teknolojileri ve yapay zekâ kullanımının sektör açısından önemli hale geldiğini vurgulayan Eker, barındırdığı Sektörel Danışma Kurulu, Bilimsel Danışma Kurulu gibi yapılarla sektöre yön verecek politika ve stratejileri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Eker, birçok sektörde olduğu gibi politika ve strateji oluştururken, büyük veriye ulaşmanın önemine işaret etti.

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        “Elimizdeki sağlıklı verilerle; detaylı, sağlıklı, isabetli öngörüde bulunamazsak politika geliştiremeyiz; etkin bir strateji oluşturamayız” ifadelerini kullanan Eker, sektör açısından önemli parametreler olan, “hassas tarım, akıllı tarım, tarım 4.0, tarım 5.0, yapay zekâ, nesnelerin interneti” gibi alanları çok yakından takip ettiklerini söyledi.

        TARPOL Raporu’nu 75 milyon veriyle başlattıklarını, zamanla yeni datalar ilave edileceğini belirten Eker, bunun için açık kaynaklardan, yararlandıklarını, yapay zekâyı kullandıklarını ifade etti.

        “TOPLUMUN ÖDEDİĞİ BEDEL”

        Devlet idaresinde edindikleri tecrübelerin bir bedelin sonucu olduğunu ve bunu toplumun ödediğini vurgulayan Eker, bu tecrübelerini ve birikimlerini topluma aktarmak, toplumla paylaşmak gibi bir vazifelerinin olduğunu söyledi. Eker, amaçları arasında Dışişleri Bakanlığı ile birlikte bir Dünya Tarım ve Gıda Diplomasi Forumu düzenlemek olduğunu da anlattı.

        “ÜRETİCİ TOPRAĞIN BEKÇİSİDİR”

        “Üretici toprağın bekçisidir” diyen Eker, toprağı erozyondan koruyan, canlı ekosistemin devamını sağlayan, insanın gıda ihtiyacını karşılayanın üretici olduğunu, bu nedenle üreticinin-üretimin korunması gerektiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a merkezin kuruluşuyla ilgili bilgi verdiğini ifade eden Eker, tamamen gönüllülük esasına dayalı TARPOL’un kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu, hükümete, bakanlıklara, kurumlara ve kişilere açık raporlar hazırlayacağını, stratejiler belirleyeceğini anlattı. Eker, isteyenlerin bu verileri kullanabileceklerini vurguladı.

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