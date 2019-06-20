Yanan araçtan çıkarıldılar

Hakan Bulut'un haberine göre, Beydeğirmeni mahallesi otogar kavşağında geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada sürücü K.A. idaresindeki otomobil ile Adana yönünden Tarsus istikametine dönmek isteyen sürücü Hasan Yaramış yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası K.A. idaresindeki araç yanmaya başlarken, diğer araçta bulunan sürücü 36 yaşındaki Hasan Yaramış ile araçta bulunan 30 Yaşındaki Yılmaz Gündeş çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yanan araç söndürülürken sürücü K.A hafif şekilde yaralanırken, diğer araçta bulunan ve ağır yaralanan Hasan Yaramış ile Yılmaz Gündeş, hastanede tedavi altına alındılar.

Ağır yaralı olan 36 yaşındaki Hasan Yaramış 2 gün önce hastanede doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YILMAZ’DA YAŞAMA GÖZLERİNİ YUMDU

Aynı kazada ağır yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 30 yaşındaki Yılmaz Gündeş'in sabah saatlerinde durumu kötüleşti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yılmaz Gündeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gencin acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.