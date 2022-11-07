Tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi!

Elazığ'da 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor, 5'inci haftada karşı karşıya geldi.
TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre mücadele, Hicret Gençlik Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sırasında tribünde taraftarlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
TARAFTARLARA "ÜÇLÜ" ÇEKTİRDİ
Maçta görevli polis memurları, araya girerek taraftarları sakinleştirdi. Tartışmanın ardından trafik polisinin taraftarlara 'üçlü' çektirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BÜYÜK BEĞENİ ALDI
Bu anlar, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.
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