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Haberler Gündem Elazığ'da maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirdi ardından 'üçlü' çektirdi! - Günün öne çıkan haberleri
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Tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi!

Elazığ'da, amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan tartışmayı yatıştıran trafik polisi, ardından 'üçlü' çektirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü

Elazığ'da maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirdi ardından 'üçlü' çektirdi! - Günün öne çıkan haberleri
Tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi!
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DHA

Elazığ'da 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor, 5'inci haftada karşı karşıya geldi.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre mücadele, Hicret Gençlik Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sırasında tribünde taraftarlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

TARAFTARLARA "ÜÇLÜ" ÇEKTİRDİ

Maçta görevli polis memurları, araya girerek taraftarları sakinleştirdi. Tartışmanın ardından trafik polisinin taraftarlara 'üçlü' çektirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Bu anlar, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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