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Heykelin kaldırılamamasına ilişkin gerekçeyi karmaşık planlama ve maliyetler olarak açıklayan kolejin kararını proteste eden grup, ‘‘Bu heykelin ve temsil ettiği her şeyin düşmesi için savaşmaya devam edeceğini'' söyledi.

Heykelin kaldırılmasını isteyen kampanyacılar, 19. yüzyılda yaşamış olan emperyalist siyasetçi ve aynı zamanda iş insanı olan Cecil Rhodes anıtının kaldırılmasını uzun zamandır talep ediyor.

Grup, son kararının beyazların üstünlüğü öğretisinin ve kurumsal ırkçılığın örneği olduğunu söyledi.

Oriel Koleji tarafından kurulan komisyonda üyelerin çoğunluğu heykelin kaldırılmasını isterken kolej ise çoğunluğun heykelin muhafazasını istediği belirtiliyor.

Heykelin kaldırılmasına ilişkin kararı Oxford İskan Bakanı Robert Jenrick’in sorumlu olduğu planlama izninden geçmesi gerekiyor. Heykel, Oxford High Street’e bakan Rhodes binanın önünde bir kapının üzerinde duruyor.

Kendisi de Oriel Koleji’nde öğrenci olan Rhodes, bugünün parasıyla koleje 12,5 milyon sterlin bıraktı.

#RHODES DÜŞMESİ GEREKİYOR HAREKETİ NE?

19. yüzyılda Afrika’nın güneyindeki toprakları ilhak etme politikasında rol oynayan Rhodes, İngiliz ırksal üstünlüğü savının ateşli savunuculuğunu yaptı. Afrikalıları türlü yollarla topraklarından attı.

Küçük yaşlarında elmas tarlalarında çalışan Rhodes, ‘‘The De Beers Group of Companies’’ elmas madenciliği şirketinin 1888’de kurdu ve Güney Afrika’daki elmas madenlerinin çoğunu satın aldı. Şirket faaliyetlerine hâlâ devam ediyor.

Güney Afrika’da Cape Town Üniversitesi'nde bulunan Rhodes heykeli, 2015 yılında protestolar sonucunda kaldırılmıştı.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra dekolonizasyon protestoları türlü ülkelere yayıldı. Kolonyal statülere karşı son yıllarda artan hareketler ABD’de aslında daha önce başlayan Black Lives Matter protestolarıyla zirve noktasına ulaştı.

Tartışmalar özellikle kamusal alanda sembolik gücü yüksek olan heykellerin hangi değerleri öncelediğine odaklanıyor. Bir kesimde bunun doğru bir hareket olmadığını, kültürel ölçekte değişim için nihai sonuç olmadığını söylüyor.

BBC WORLD haberinden yararlanılarak yazılmıştır.