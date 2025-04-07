Tartışmalı Donald Trump portresi: Trump'ın yerden yere vurduğu ressam kendini savundu

ABD'de Colorado Kongre Binası'ndaki Donald Trump portresi, onu yapan sanatçının başına dert açtı. Ressam Sarah A. Boardman'a, siyasi nedenlerle Trump'ın görünümünü çarpıttığı şeklinde eleştiriler yöneltildi. Boardman, iddiaları yalanlarken, bu tarz yorumların kariyerine zarar verdiğini söyledi.

Tartışma yaratan portresini çizen sanatçı hakkında Donald Trump; "Aynı sanatçı, Obama'nın da portresini yaptı ama benimki en kötüsü. Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı. Bunun olacağına resmimin hiç olmamasını tercih ederim" yorumunda bulundu.

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Sarah Boardman, Kongre Binası'ndaki 6 yıl asılı duran portrenin, Donald Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformunda resmi yerden yere vurmasına kadar onu gören kişilerden birçok olumlu eleştiri aldığını söyledi. Ressam, yaptığı portrede hiçbir siyasi ön yargının olmadığını, hiçbir şekilde başkanı karikatürize etmeye çalışmadığını öne sürdü.

Sanatçı; "Trump, hepimiz gibi, özgürce yorum yapma hakkına sahip, ancak portreyi bilerek çarpıttığım ve 'yaşlandıkça yeteneğimi kaybetmiş olmam gerektiği' yönündeki iddialar, 41 yılı aşkın süredir devam eden işimi doğrudan ve olumsuz etkiliyor" dedi.