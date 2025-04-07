Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tartışmalı Donald Trump portresi: Trump'ın yerden yere vurduğu ressam kendini savundu - magazin haberleri

        Tartışmalı Donald Trump portresi: Trump'ın yerden yere vurduğu ressam kendini savundu

        ABD'de Colorado Kongre Binası'ndaki portreyi, başta Donald Trump olmak üzere, onun taraftarları yerden yere vurunca, resim duvardan indirildi. Ressam Sarah A. Boardman, Trump'ın; "Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı" yorumunun kariyerini etkilediğini söyleyerek eleştirilere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olaylı portrenin çizeri konuştu
        ABONE OL

        ABD'de Colorado Kongre Binası'ndaki Donald Trump portresi, onu yapan sanatçının başına dert açtı. Ressam Sarah A. Boardman'a, siyasi nedenlerle Trump'ın görünümünü çarpıttığı şeklinde eleştiriler yöneltildi. Boardman, iddiaları yalanlarken, bu tarz yorumların kariyerine zarar verdiğini söyledi.

        Tartışma yaratan portresini çizen sanatçı hakkında Donald Trump; "Aynı sanatçı, Obama'nın da portresini yaptı ama benimki en kötüsü. Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı. Bunun olacağına resmimin hiç olmamasını tercih ederim" yorumunda bulundu.

        REKLAM

        Sarah Boardman, Kongre Binası'ndaki 6 yıl asılı duran portrenin, Donald Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformunda resmi yerden yere vurmasına kadar onu gören kişilerden birçok olumlu eleştiri aldığını söyledi. Ressam, yaptığı portrede hiçbir siyasi ön yargının olmadığını, hiçbir şekilde başkanı karikatürize etmeye çalışmadığını öne sürdü.

        Sanatçı; "Trump, hepimiz gibi, özgürce yorum yapma hakkına sahip, ancak portreyi bilerek çarpıttığım ve 'yaşlandıkça yeteneğimi kaybetmiş olmam gerektiği' yönündeki iddialar, 41 yılı aşkın süredir devam eden işimi doğrudan ve olumsuz etkiliyor" dedi.

        Donald Trump, Sarah Boardman'ın çizdiği portrenin asılı kalmasındansa hiç portresinin olmamasını tercih edeceğini söyleyince, Colorado'daki yetkililer, tartışmalı resmi geçen ayın sonunda duvardan indirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #donald trump resmi
        #donald trump portresi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!
        Kendisini yaralayan kişiyi takip edip 1 yıl sonra öldürdü!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?