        Tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

        Tartıştığı arkadaşını tabancayla yaraladı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde A.Ö. (22), tartıştığı arkadaşı S.B.'yi (20) tabancayla vurarak yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:13 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:13
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
        Olay, saat 21.30 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

        Bir kafenin önünde oturup, sohbet eden arkadaş grubundaki A.Ö. ile S.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., belinden çıkardığı tabancayla S.B.’ye ateş etti. Olayda S.B., ayak ve kalçasından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.B., buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan A.Ö.'yü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf: DHA

