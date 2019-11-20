Olay bugün Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde saat 11:00 sıralarında meydana geldi. ‘silah sesleri’ ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen polis, Enver U.’yu silahla öldürülmüş buldu. Yapılan incelemede, cinayeti 27 yaşındaki oğlunun işlediği belirlendi.
YAKALANDI
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis olay yerinden kaçan şüpheliyi aramaya başladı. Yapılan çalışmalarda babasını öldüren zanlı Evren U. yakalandı. Babasına 3 el ateş ettiği belirtilen zanlı, cinayeti ailevi sorunlardan dolayı çıkan tartışma sonucu işlediğini iddia etti. Gözaltına alınan zanlı Evren U.’nun ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan 3 ayrı dosyası çıktı.
Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
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